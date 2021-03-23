Соцдоплату к пенсии будут устанавливать без заявления

depositphotos/Denis_Vostrikov

Соцдоплата к пенсии с 1 января 2022 года будет устанавливаться без заявления, рассказали в пресс-службе Минтруда РФ.

"Соответствующий проект приказа, которым будет утвержден порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов, подготовлен Минтрудом", – сообщает РИА Новости.

В проекте приказа прописана последовательность, с какой территориальные органы ПФР будут взаимодействовать с уполномоченными органами исполнительной власти регионов.

Ранее в Минтруде объявили об индексации социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля. После проведения индексации средний размер социальной пенсии будет составлять 10 183 рубля.