Работающие пенсионеры в РФ смогут продлить электронные больничные до 1 мая

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Работающие пенсионеры из России получат возможность продлить электронные больничные до 1 мая. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.
Как утверждается в заявлении, решение было принято кабмином из-за пандемии коронавируса.
"Граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, могут продлить электронные больничные до 1 мая", – подтвердили в пресс-службе.
Там отметили, что изменения сроков действия временных правил оформления больничных и назначения выплат по ним утвердил глава кабмина Михаил Мишустин.
Продлить электронные листки нетрудоспособности смогут работающие пенсионеры из регионов с действующими ограничениями по COVID-19. Кроме того, оформляющие больничные не должны работать на удаленке и пребывать в отпуске.
Оплату электронных больничных возьмет на себя Фонд социального страхования. Листки нетрудоспособности будут выдавать по информации от работодателей, поступающей в электронном виде в ФСС.
"Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы", – объяснили в пресс-службе правительства.
Ранее сообщалось, что социальные пенсии в РФ будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля 2021 года. Уточнялось, что в бюджете ПФР на данные цели заложено 12,8 миллиарда рублей. Кроме того, решение затронет свыше 3,9 миллиона человек.
С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии
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