Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Социальные пенсии в РФ будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что в бюджете ПФР на данные цели заложено 12,8 миллиарда рублей.

"С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Такое постановление утвердило правительство", – говорится в сообщении.

Решение затронет свыше 3,9 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы на пленарном заседании отклонили три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Отмечается, что в РФ с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий этой категории граждан. В Госдуме и Совфеде не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами.

Как отметил бывший глава ПФР Антон Дроздов, на это в минувшем году потребовалось бы 368 миллиардов рублей.