Турпоток из РФ во Вьетнам будет зависеть от ограничений для туристов – АТОР

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что спрос и турпоток на поездки из России во Вьетнам будет зависеть от ограничений для туристов, которые будут действовать после восстановления туристических отношений между странами. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сложно сейчас оценить популярность и объем спроса на вьетнамском направлении. Все будет зависеть от того, на каких условиях откроется страна и отдельно взятый курорт Вьетнама. Пока речь идет только о Фукуоке", – сказала она.

Ломидзе добавила, что Оперштаб формально допустил прямое авиасообщение с Вьетнамом. Но сейчас страна закрыта, а внутри действует много ограничений для туристов.

"Потенциальная популярность также зависит от количества реальных рейсов, которые будут поставлены, от возможности организации чартеров и, соответственно, от стоимости", – добавила она.

Ранее посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой заявил, что в стране постепенно будут открывать туристическую отрасль, для которой ранее ввели ограничения на фоне пандемии коронавируса.