Аналитики назвали самые популярные запросы россиян о путешествиях

07:00
Фото: Depositphotos/azgek1978
27 сентября отмечается Всемирный день туризма. По этому случаю аналитики решили изучить, с какими вопросам чаще всего обращались к "Яндексу" россияне, собираясь в путешествие. Специалисты исследовали поисковые запросы за период с 5 сентября прошлого года по 5 сентября текущего.
Так, больше всего туристов интересовало, как зарегистрировать карту "Мир" для получения туристического кешбэка. Многие обращались к помощи "Яндекса" для выбора наиболее подходящего автобуса для семейных путешествий. Других же хотели узнать, сколько стоит поездка по "Золотому кольцу" России на двоих. Менее всего интересовало россиян какие страны открыты для въезда.
В запросах про места размещения чаще всего встречались вопросы о том, что такое апарт-отели, и чем отличается отель от мотеля. Многие задавались вопросами о питании: например, что значит полупансион или континентальный завтрак. Были и те, кто искал отель с жирафами.
В вопросах передвижения, россияне искали, где дешевле купить билеты на самолет и поезд, а также интересовались тем, что можно брать на борт авиалайнера, и в какой части его салона лучше сесть. Кто-то искал сайты с расписанием поездов и с отслеживанием полетов самолетов в реальном времени.
Многих интересовало, что брать с собой в транспорт, и как выбрать и компактно сложить вещи в чемодан. Также часто искали способы поменять код на замке чемодана и починить выдвижную ручку. Некоторые обращались к помощи интернета с вопросом о том, как задекорировать старый чемодан.
Те, кто планировал путешествовать на автомобиле, наиболее часто рассматривали маршруты по Крыму, Алтаю, Дагестану, Карелии и "Золотому кольцу". Были и запросы о маршрутах по Испании, Турции и Америке.
В плане достопримечательностей и интересных мест россиян чаще всего интересовали Сочи, Крым, Калининград, Казань, Санкт-Петербург и Москва. А среди зарубежных городов – Турция, Египет и Мальдивы.
Ранее аналитики сервиса Tutu.ru выяснили, в какие города россияне летали летом чаще всего. Так, самым популярным направлением поездок стал Ереван с вылетом из Москвы. Туда было оформлено 9% билетов.
В тройку популярных направлений также вошли Кишинев и Бишкек. За ними в перечне следуют перелеты из Москвы в Баку, Самарканд, Анталью, Стамбул, Ош, Минск, Бургас и Ташкент.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: