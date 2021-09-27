Аналитики назвали самые популярные запросы россиян о путешествиях

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27 сентября отмечается Всемирный день туризма. По этому случаю аналитики решили изучить, с какими вопросам чаще всего обращались к "Яндексу" россияне, собираясь в путешествие. Специалисты исследовали поисковые запросы за период с 5 сентября прошлого года по 5 сентября текущего.

Так, больше всего туристов интересовало, как зарегистрировать карту "Мир" для получения туристического кешбэка. Многие обращались к помощи "Яндекса" для выбора наиболее подходящего автобуса для семейных путешествий. Других же хотели узнать, сколько стоит поездка по "Золотому кольцу" России на двоих. Менее всего интересовало россиян какие страны открыты для въезда.

В запросах про места размещения чаще всего встречались вопросы о том, что такое апарт-отели, и чем отличается отель от мотеля. Многие задавались вопросами о питании: например, что значит полупансион или континентальный завтрак. Были и те, кто искал отель с жирафами.

В вопросах передвижения, россияне искали, где дешевле купить билеты на самолет и поезд, а также интересовались тем, что можно брать на борт авиалайнера, и в какой части его салона лучше сесть. Кто-то искал сайты с расписанием поездов и с отслеживанием полетов самолетов в реальном времени.

Многих интересовало, что брать с собой в транспорт, и как выбрать и компактно сложить вещи в чемодан. Также часто искали способы поменять код на замке чемодана и починить выдвижную ручку. Некоторые обращались к помощи интернета с вопросом о том, как задекорировать старый чемодан.

Те, кто планировал путешествовать на автомобиле, наиболее часто рассматривали маршруты по Крыму, Алтаю, Дагестану, Карелии и "Золотому кольцу". Были и запросы о маршрутах по Испании, Турции и Америке.

В плане достопримечательностей и интересных мест россиян чаще всего интересовали Сочи, Крым, Калининград, Казань, Санкт-Петербург и Москва. А среди зарубежных городов – Турция, Египет и Мальдивы.

Ранее аналитики сервиса Tutu.ru выяснили, в какие города россияне летали летом чаще всего. Так, самым популярным направлением поездок стал Ереван с вылетом из Москвы. Туда было оформлено 9% билетов.

В тройку популярных направлений также вошли Кишинев и Бишкек. За ними в перечне следуют перелеты из Москвы в Баку, Самарканд, Анталью, Стамбул, Ош, Минск, Бургас и Ташкент.

