Вьетнам планирует открыть туристические направления для россиян

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Посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой заявил, что в стране постепенно будут открывать туристическую отрасль, для которой ранее ввели ограничения на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"В настоящее время Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль для иностранных туристов, при этом приоритет будет отдаваться российским туристам с ноября 2021 года на острове Фукуок", – заявил дипломат.
Посол уточнил, что позднее будет оцениваться возможность запуска туризма в иных зонах, таких как Кханьхоа и Дананг.
Российский интерес к туризму во Вьетнаме Данг Минь Кхой оценил как высокий. До пандемии, по словам дипломата, в год страна принимала порядка 600 тысяч человек.
По информации сервиса поездок и путешествий Tutu.ru, в бархатный сезон россияне предпочитают путешествовать в Армению, Узбекистан, Киргизию и Турцию. Спрос на поездки по России с наступлением холодов умеренно снизился.
Бархатный сезон на зарубежных пляжных направлениях продлится в октябре
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