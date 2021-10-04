"Пятерочка" и "Магнит" после предупреждения ФАС снизили цены на продукты в Подмосковье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

После предупреждения Федеральной антимонопольной службы о необоснованном завышении стоимости продуктов торговые сети "Пятерочка" и "Магнит" снизили цены в Московской области. Об этом сообщается на сайте ФАС.

"После предупреждений Московского областного УФАС России торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в округах, где компании не занимают доминирующее положение, цены на продукты не превышают установленные.

"ФАС России продолжит проводить постоянный мониторинг и сравнительный анализ стоимости продуктов питания", – заключается в сообщении.

Ранее ФАС и Минпромторг провели специальное совещание с представителями российских торговых сетей, в ходе которого рекомендовали ретейлерам самостоятельно отслеживать и пресекать завышение цен на социально значимые товары.

