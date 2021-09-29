ФАС и Минпромторг обсудили с ретейлерами ценообразование на социально значимые товары

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг провели специальное совещание с представителями российских торговых сетей, в ходе которого рекомендовали ретейлерам самостоятельно отслеживать и пресекать завышение цен на социально значимые товары. Об этом сообщается на сайте ФАС.
"Тимофей Нижегородцев (замглавы ФАС. – Прим. ред.) в ходе совещания дал рекомендации представителям торговых сетей: в случае достижения доминирующего положения в каком-либо муниципальном районе или городском округе проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению в случае их завышения", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве разъяснили, какие действия торговых компаний могут квалифицироваться как нарушения.
Ранее ФАС выдала предупреждения "Магниту" и "Пятерочке" снизить цены на продукты в Подмосковье. В ведомстве полагают, что АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") установили в нескольких городских округах региона более высокие цены, чем в других муниципальных образованиях, воспользовавшись занимаемым ими доминируемым положением.
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