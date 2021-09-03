Эксперт рассказал о самых некачественных товарах в России

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Мед, пельмени и школьная форма являются социально значимыми товарами, производители которых чаще других нарушают правила. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

По его словам, несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших в мире производителей меда, в этом продукте сейчас достаточно высокий уровень антибиотиков, это связано, по словам Протасова, с неправильным лечением пчел.

"Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы", – сказал он.

Он также добавил, что сложным продуктом в производстве являются и пельмени, поскольку требуют особых режимов хранения. По словам эксперта, доля нарушений в этой категории высока.

Кроме того, Протасов сообщил, что некоторые производители в России изготавливают некачественную школьную форму. В частности, бывает, что ткань не соответствует маркировке, не дышит и не пропускает влагу.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали, что более трети игрушек, которые продаются на крупнейших зарубежных онлайн-площадках, представляют опасность для детей.

В исследовании отмечается, что многие образцы угрожают здоровью . В частности, опасность могут представлять мелкие и ломкие части игрушек, о которые можно пораниться, а также длинные шнурки и проводки.