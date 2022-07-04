Более 100 тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР

Более 100 тысяч москвичей проголосовали на сайте "Активный гражданин" за место для площади ЛНР. Лидирует площадь у посольства Великобритании.

На втором месте – территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком, там располагается консульство Германии.

Тройку лидеров замыкает Большой Ржевский переулок, а именно его участок, расположенный между посольствами Литвы и Бельгии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.