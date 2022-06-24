Остатки товаров ушедших из РФ брендов будут продавать в Familia и Off-price

Остатки товаров ушедших из России брендов, например, Zara, Mango и H&M, будут продавать в Familia и Off-price. Однако цены там на вещи будут выше.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказала, что закрытие представительства компании не всегда означает отсутствие товара на рынке. По ее словам, это означает, что компания не будет сама ввозить товар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

