"Атмосфера": температура воды в Москве достигла почти 19 градусов

Температура воды в Москве-реке достигла почти 19 градусов. Об этом рассказал штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин.

По его словам, в ближайшие дни вода будет прогреваться достаточно интенсивно, потому что ночью и днем будет особенно жарко. При этом температура воздуха днем в Москве 24 июня будет 25 градусов в тени и 37 градусов на солнце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

