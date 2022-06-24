В РФ предложили обучать специалистов по борьбе с терроризмом

Фото: depositphotos/kasto

Проект профстандарта "Специалист по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)" в ближайшее время будет внесен в Минтруд РФ, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что данный документ предлагает ввести новую специальность в российских вузах.

"Квалификационные требования к специалистам, ответственным за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), в настоящее время отсутствуют. Поэтому возникла практическая необходимость выдвинуть единые требования к профессиональной деятельности и обеспечить разработку программ обучения, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере антитеррористической защищенности", – следует из пояснительной записки к проекту.

Данный документ разработал комитет по безопасности Госдумы совместно с профессиональными профильными организациями и уже был поддержан в Росгвардии. Кроме того, свыше 70 отзывов глав регионов получены на данный проект, предложенный в нем стандарт прошел экспертизу.

Как отметил зампред Совета по профессиональным квалификациям в сфере антитеррористической защищенности и охраны объектов Сергей Никитин, примерная длительность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Антитеррористическая защищенность объекта (территории)" составит 72 часа. Ее планируется внедрить в качестве пилота в нескольких образовательных учреждениях РФ, среди которых МГУТУ имени К. Г. Разумовского.

Ранее специалисты рынка труда рассказали о новых тенденциях в сфере трудоустройства в России.

Вице-президент "Опоры России" Павел Сигал рассказал, что в востребованном IT-секторе освободилось много рабочих мест, которые теперь могут занять молодые специалисты. Аналогичная тенденция отмечается в сфере высоких технологий.

Также востребованными направлениями Сигал назвал работу водителей общественного транспорта, врачей и учителей. В этих сферах растет не только зарплата, но и соцпакет со спектром льгот.

Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина видит перспективу рынка труда в работе специалистов по закупкам и логистике. Это связано с глобальной перестройкой экономики, в том числе обновлением цепочек поставок.

