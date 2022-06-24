В РФ предложили обучать специалистов по борьбе с терроризмом

12:25
Фото: depositphotos/kasto
Проект профстандарта "Специалист по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)" в ближайшее время будет внесен в Минтруд РФ, сообщает газета "Известия".
Отмечается, что данный документ предлагает ввести новую специальность в российских вузах.
"Квалификационные требования к специалистам, ответственным за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), в настоящее время отсутствуют. Поэтому возникла практическая необходимость выдвинуть единые требования к профессиональной деятельности и обеспечить разработку программ обучения, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере антитеррористической защищенности", – следует из пояснительной записки к проекту.
Данный документ разработал комитет по безопасности Госдумы совместно с профессиональными профильными организациями и уже был поддержан в Росгвардии. Кроме того, свыше 70 отзывов глав регионов получены на данный проект, предложенный в нем стандарт прошел экспертизу.
Как отметил зампред Совета по профессиональным квалификациям в сфере антитеррористической защищенности и охраны объектов Сергей Никитин, примерная длительность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Антитеррористическая защищенность объекта (территории)" составит 72 часа. Ее планируется внедрить в качестве пилота в нескольких образовательных учреждениях РФ, среди которых МГУТУ имени К. Г. Разумовского.
Ранее специалисты рынка труда рассказали о новых тенденциях в сфере трудоустройства в России.
Вице-президент "Опоры России" Павел Сигал рассказал, что в востребованном IT-секторе освободилось много рабочих мест, которые теперь могут занять молодые специалисты. Аналогичная тенденция отмечается в сфере высоких технологий.
Также востребованными направлениями Сигал назвал работу водителей общественного транспорта, врачей и учителей. В этих сферах растет не только зарплата, но и соцпакет со спектром льгот.
Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина видит перспективу рынка труда в работе специалистов по закупкам и логистике. Это связано с глобальной перестройкой экономики, в том числе обновлением цепочек поставок.
Сервис приема заявлений в вузы РФ заработал на портале госуслуг
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: