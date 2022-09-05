Москвичам пообещали потепление со следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что небольшое потепление в столице ожидается в предстоящие выходные.

При этом, по его прогнозам, до пятницы включительно будет облачно, местами пройдет небольшой дождь.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета До 9-го числа ветер северный, северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду. Дневные температуры составят 11...13 градусов. Ночные поднимутся до 5...7 градусов.

По словам синоптика, в выходные в городе станет чуть теплее. В субботу, 10 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 12...17 градусов, уточнил Цыганков.

"В воскресенье днем тоже 12…17, кратковременный дождь. Но ветер уже юго-восточный, что дает надежду на то, что, может быть, на следующей неделе начнет приходить потепление", – отметил метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объяснил резкое похолодание накрывшими Россию мощными арктическими циклонами. По его словам, от Северного полюса до Кавказа территорию страны опоясали северные ветры.