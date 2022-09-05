Москвичам пообещали потепление со следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что небольшое потепление в столице ожидается в предстоящие выходные.
При этом, по его прогнозам, до пятницы включительно будет облачно, местами пройдет небольшой дождь.
По словам синоптика, в выходные в городе станет чуть теплее. В субботу, 10 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 12...17 градусов, уточнил Цыганков.
"В воскресенье днем тоже 12…17, кратковременный дождь. Но ветер уже юго-восточный, что дает надежду на то, что, может быть, на следующей неделе начнет приходить потепление", – отметил метеоролог.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объяснил резкое похолодание накрывшими Россию мощными арктическими циклонами. По его словам, от Северного полюса до Кавказа территорию страны опоясали северные ветры.
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