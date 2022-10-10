Движение на МКАД в районе Неманского проезда ограничат с 12 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 12 октября по 12 ноября 2022 года будет ограничено движение транспорта на участке внутренней стороны 65 км МКАД в районе Неманского проезда из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как уточняется, по 12 ноября будет перекрыт участок в районе дома 18 по Неманскому проезду. Работы будут проводиться с поэтапным занятием одной полосы.

Ранее сообщалось, что с 10 октября движение транспорта по улице Жебрунова будет частично ограничено в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей. Одна полоса будет недоступна для проезда с 10 октября 2022 года по 3 апреля 2023 года, а также с 28 июня по 1 августа 2023 года.



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