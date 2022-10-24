Движение на ряде улиц столицы перекроют из-за киносъемок 29 и 30 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на некоторых столичных улицах перекроют 29 и 30 октября из-за проведения киносъемок. Об этом московский Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что 29 и 30 октября с 10:00 до 14:00 краткосрочные перекрытия (не более пяти минут) затронут:

Хитровский переулок – от дома № 3/1, строения 3, до пересечения с Малым Трехсвятительским переулком;

Малый Трехсвятительский переулок – от пересечения с Покровским бульваром до пересечения с Подкопаевским переулком.

Хохловский переулок – от пересечения с Колпачным переулком до пересечения с Покровским бульваром;

Подкопаевский переулок – от пересечения с Большим Трехсвятительским переулком до пересечения с Хохловским переулком.

Певческий переулок – от пересечения с улицей Солянкой до пересечения с Подколокольным переулком;

Подколокольный переулок – от пересечения с Хитровским переулком до пересечения с Малым Ивановским переулком;

Хитровская площадь – от дома № 3/1, строения 3, по Хитровскому переулку до дома № 11/11/1, строения 1, по Подколокольному переулку.

Такие же краткосрочные перекрытия будут действовать в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00 на участках:Также в эти дни движение транспорта будет перекрываться в районе Певческого переулка с 06:30 до 11:00 на следующих участках:С 18 октября движение транспорта ограничили на участках улиц Новопетровской и Приорова. По информации Дептранса, перекрытия потребовались в связи с проведением реконструкции на инженерных сетях.

Отмечалось, что ограничения затронули улицу Приорова в районе дома 34/25, улицу Новопетровскую в районе дома 18, дома 14, а также от дома 10а до дома 14.

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