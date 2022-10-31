Бочкарев рассказал о строительстве тоннеля Троицкой линии под оранжевой линией метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок Калужско-Рижской линии метро будет закрыт с 4 по 8 ноября из-за строительства тоннеля будущей Троицкой линии. Об этом рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"В период с 4 по 8 ноября планируется закрытие участка Калужско-Рижской линии от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки". Тоннелепроходческий щит "Марина" <...> уже преодолел более 90% запланированного пути и пройдет непосредственно под действующими тоннелями оранжевой ветки подземки", – сказал он.

Бочкарев пояснил, что сейчас щит "Марина" прокладывает тоннель от станции "Вавиловская" до "Академической" будущей Троицкой линии, временное перекрытие на участке Калужско-Рижской линии позволит избежать рисков для пассажиров во время работ.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что работы планируется провести предельно оперативно, уложившись в выходные. Во время и после проходки будет вестись мониторинг состояния как действующих, так и строящихся тоннелей, а перед этим все действующие сооружения метро предварительно обследуют.

В период действия ограничений вдоль закрытого участка Калужско-Рижской линии запустят бесплатные автобусы КМ. Осуществить повторный вход в метро после поездки на автобусе москвичи смогут бесплатно.

Ранее сообщалось, что с 12 ноября примерно на полгода закроют участок от "Автозаводской" до "Орехова" Замоскворецкой линии метро. Там проведут масштабные работы по устранению недоработок, возникших еще в начале 1980-х годов при строительстве.



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