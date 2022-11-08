Соседи рассказали о характере выкинувшей годовалую дочь из окна москвички

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Соседи рассказали о характере москвички, которая выбросила годовалую дочь из окна во вторник, 8 ноября. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

По словам жильцов дома, 26-летняя Валерия Федорова была молчаливой и нелюбезной девушкой, которая не здоровалась и производила впечатление странного человека.

Девушка родила ребенка в 2021 году. В жилом доме на Сумской улице Валерия снимала квартиру с мужем, однако в сентябре 2022 года супруги развелись.

Прокуратура Москвы утром 8 ноября сообщила, что мать выбросила младенца из окна квартиры 11-го этажа жилого дома в Сумском проезде. Пострадавшую годовалую девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отношении 26-летней матери возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка").

В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы позже сообщили, что столичные службы соцзащиты готовы предоставить семье любую помощь. По информации ведомства, пострадавший ребенок сейчас находится на лечении. Что касается 26-летней девушки, которая выбросила дочь из окна, то сообщается о ее подавленном состоянии вследствие развода.

СК завел уголовное дело на мать, которая выбросила ребенка из окна квартиры на юге Москвы

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