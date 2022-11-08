Соцслужбы Москвы готовы оказать поддержку семье после падения ребенка с 11-го этажа

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Столичные социальные службы готовы предоставить любую помощь семье годовалой девочки, которую мать выбросила из окна 11-го этажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"Социальные службы готовы оказать любую поддержку маме и ребенку", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в настоящее время ребенок находится на лечении в больнице.

26-летняя женщина выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа дома по Сумскому проезду 8 ноября. Следователи сообщили, что в квартире был включен газ.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Мать также доставили в больницу. По данным следствия, она была подавлена из-за бракоразводного процесса.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка").

Женщина выбросила ребенка из окна квартиры на юге Москвы

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