Выбросившая дочь из окна москвичка не сожалеет о случившемся – СК

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Женщина, выбросившая годовалую дочь с 11-го этажа дома в Москве, не высказала слов сожаления о случившемся в ходе общения со следователями. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

"Во время проведения проверки показаний на месте она не высказала слов сожаления о произошедшем и сообщила следствию подробности событий того дня", – говорится в сообщении.

Следователи попросили Чертановский районный суд арестовать женщину. Ей предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего ребенка"). Женщина признала вину. Обвиняемой проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры утром 8 ноября. Ребенка, которого нашли под окнами дома по Сумскому проезду, госпитализировали в тяжелом состоянии.

На следующий день девочка скончалась в больнице.

По данным следствия, инцидент произошел на кухне, где также был включен газ. Следователи предположили, что женщина была подавлена из-за бракоразводного процесса.

Позже СМИ сообщили, что она лечилась после нервного срыва. После лечения женщине якобы стало лучше, однако временами ее начинало бросать из крайности в крайность.



Суд 10 ноября примет решение по делу женщины, которая выбросила дочь с окна дома

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