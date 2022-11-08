Психотерапевт объяснил, почему москвичка решила выбросить свою дочь с 11-го этажа

Фото: телеграм-канал "Следком"

Жительница столицы, которая выбросила своего ребенка с 11-го этажа, могла страдать послеродовой депрессией сообщает "Радио 1" со ссылкой на психотерапевта Евгения Фомина.

"Как правило, этот диагноз подталкивает женщин к таким ужасным поступкам. В большинстве случаев эти действия сопровождаются мыслями, что она не то чтобы хочет навредить ребенку, а, наоборот, облегчить ему жизнь", – указал эксперт.

Также, уверен психотерапевт, причиной такого поступка могли стать семейные конфликты. Он объяснил, что женщина могла обесценить свою жизнь и прийти к выводу, что она не имеет смысла, как и жизнь ее дочери. При этом, уточнил Фомин, настоящие причины такого поступка матери можно будет выяснить лишь после судебно-психиатрической экспертизы.

Инцидент произошел утром 8 ноября. Мать выбросила годовалого ребенка из окна квартиры 11-го этажа жилого дома в Сумском проезде. Девочка была отправлена в больницу в тяжелом состоянии. По данному факту было заведено уголовно дело.

Позднее же стало известно, что у москвички, которая выбросила годовалую дочь из окна, наблюдались проблемы с психикой. Как сообщал источник, женщина проходила лечение после нервного срыва, однако, как только она прекращала применять медикаменты, ее начинало бросать из крайности в крайность.



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