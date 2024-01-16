"Теплоэнерго" выплатит пострадавшим от прорыва трубы нижегородцам компенсацию

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Нижегородской области"

Жители Нижнего Новгорода, получившие ожоги в результате прорыва трубопровода с кипятком в центре города, получат компенсацию за причиненный моральный и физический вред. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на гендиректора "Теплоэнерго" Илью Халтурина.

По словам гендиректора компании, специалисты находятся на связи со всеми пострадавшими. Аварийные службы до конца дня должны устранить последствия происшествия. Причину пока не удалось определить, уточнил Халтурин.

По данным "Теплоэнерго", коммунальные службы уже обнаружили место, в котором произошло повреждение, локализовали его и начали сварочные работы. При этом в компании заявили, что подачу тепла восстановят после устранения утечки и заполнения теплосети.

Прорыв трубы произошел утром 16 января в центре Нижнего Новгорода. В "Теплоэнерго" рассказали, что само повреждение уже локализовали, поэтому в настоящее время ведутся ремонтные работы. Под отключение тепла подпало небольшое количество потребителей, которым в ближайшее время восстановят теплоснабжение.

Число пострадавших в результате происшествия выросло до 12 человек, включая двоих детей. В Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) Минздрава России рассказали, что 10 взрослых и один ребенок будут проходить амбулаторное лечение, а еще одного ребенка пришлось госпитализировать в ожоговое отделение.



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