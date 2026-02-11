"Литфонд" выставит на торги рукопись XVI века и автограф Екатерины II

Фото: 123RF.com/thisdesign

Аукционный дом "Литфонд" организует 12 февраля аукцион редких антикварных книг, автографов, фотографий, исторических документов и географических карт. Главными лотами станут рукопись XVI века объемом более 1,1 тысячи страниц и подлинный документ императрицы Екатерины II 1792 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Рукопись XVI века, являющаяся полугодовым прологом на сентябрь-февраль, не была учтена в библиографии. Уникальный книжный памятник включает в себя текст "Хождения апостола Андрея на Русь", имеющий самостоятельную научную ценность. Стартовая цена раритета составляет 1,4 миллиона рублей.

Также на торги будет выставлен рукописный сборник середины XVIII века, содержащий полный текст "Соловецкой челобитной" 1667 года, адресованной царю Алексею Михайловичу. Это одно из самых известных ранних произведений старообрядцев. На данный момент лидирующая ставка на этот лот составляет 450 тысяч рублей.

Кроме того, участники аукциона смогут увидеть рукописный сборник со "Страстями Христовыми", "Сказанием о Владимирской иконе Богоматери", а также обширной статьей "Космография сиречь хронограф". Этот документ содержит информацию о землях Скифии, Золотой Орды, Российского государства, а также европейских и балканских стран. Стартовая цена – 100 тысяч рублей.

Вместе с тем в числе лотов будет представлен подлинный автограф императрицы Екатерины II, датированный 1792 годом. Документ представляет собой свидетельство об увольнении полковника Павла Дубовина со службы. Под автографом также имеется подпись графа Николая Салтыкова, который участвовал в Русско-турецкой войне и был воспитателем наследников престола. Начальная цена составляет 80 тысяч рублей.

Первые торги в этом году "Литфонд" провел 15 января. Сезон открыл каталог редких книг, автографов, фотографий и исторических документов, в том числе экземпляром романа Федора Достоевского "Бесы".

Также на аукционе был выставлен рукописный сборник "Собрание разных стихотворений" 1840 года, в котором представлены произведения Александра Пушкина, Василия Жуковского, князя Дмитрия Кропоткина, Аполлона Майкова и других авторов. Отдельными слотами представили фотоальбом из архива потомков Иосифа Сталина – дочери Светланы Аллилуевой и ее детей.