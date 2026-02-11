Хостел на юге Москвы закрыли на 90 суток после выявления инфекции у постояльца

Фото: Москва 24

Деятельность хостела ООО "Славянка" на Дербеневской набережной на юге Москвы приостановили на 90 суток после выявления случая инфекционного заболевания у одного из постояльцев. Об этом сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты 29 января составили протокол о временном запрете деятельности юридического лица по статье 6.4 КоАП РФ, помещения хостела опечатали, а материалы направили в суд.

По итогам санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены грубые нарушения законодательства. В частности, сотрудники допускались к работе без обязательных медосмотров и вакцинации.

Помещения находились в антисанитарном состоянии – стены и потолки имели повреждения, следы протечек и грибка. В душевой на четвертом этаже стены были оклеены невлагостойкими обоями, что исключало полноценную дезинфекцию.

Также были зафиксированы технические и санитарные нарушения – на кухне одного из этажей оконный проем не был застеклен, в помещениях обнаружили тараканов, грязь и мусор под мебелью.

Кроме того, отсутствовал системный контроль за грызунами и насекомыми. Инструкции по применению дезсредств не соблюдались, их учет не велся, а контроль за уборкой отсутствовал. Чистое белье хранилось на полу в пакетах, а для грязного не были предусмотрены отдельные помещения или емкости.

