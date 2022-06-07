В МИД Италии обеспокоены заявлениями Медведева о врагах России

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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал опасными и серьезными высказывания зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о врагах РФ.
"Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России", – приводит его слова агентство ANSA.
Итальянский министр подчеркнул, что подобные заявления являются угрозами в адрес стран, которые стремятся к миру, а не стремлением к диалогу и прекращению боевых действий.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, почему его посты о политической ситуации в телеграм-канале носят резкий характер.
В своем посте Медведев заявил, что враги России желают стране смерти, а также назвал их выродками и ублюдками. "И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", – добавил он.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Медведев назвал циничной риторику Запада, что РФ якобы пугает мир ядерным конфликтом
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