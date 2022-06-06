Мишустин заявил, что госрегистрация продукции в РФ будет упрощена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил упростить порядок государственной регистрации продукции в России, сообщается в телеграм-канале правительства.

Проработкой данного вопроса займутся Минэкономразвия, Минпромторг, Минздрав РФ и Роспотребнадзор.

Сроки регистрации должны быть сокращены до 30 дней.

Кроме того, Минфин совместно с комитетом Госдумы по экономической политике должен ускорить рассмотрение законопроекта, расширяющего доступ бизнеса к офсетным контрактам.

В свою очередь, Минцифры и ФНС России поручено создать адресную рассылку представителям бизнеса информации о доступных мерах поддержки.

Ранее сообщалось, что правительство РФ расширит возможности пользователей портала госуслуг. Также документ предусматривает развитие структуры электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов.

В структуру электронного правительства будет включен Национальный удостоверяющий центр, обеспечивающий выпуск отечественных сертификатов безопасности, которые требуются для нормальной работы сайтов в российском сегменте интернета.

