Военные РФ уничтожили центр подготовки иностранных наемников под Житомиром

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Российские военные уничтожили центр ВСУ, где проходили подготовку иностранные наемники. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники", – отметил Конашенков.

Он уточнил, что также были уничтожены несколько пунктов управления, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе села Раздоловки Донецкой Народной Республики.

Российским военнослужащим удалось нанести удар по складу с боеприпасами в районе села Парасковиевки Луганской Народной Республики. Кроме того, как уточнил Конашенков, были поражены 23 района сосредоточения солдат и техники Вооруженных сил Украины.

Ранее трое наемников из Британии и Марокко, воевавшие на стороне ВСУ, частично признали вину в суде Донецка. Они заявили, что обучались с целью осуществления террористической деятельности. Уточняется, что им может грозить пожизненное лишение свободы.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

