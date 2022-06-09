Курс евро на Мосбирже опустился ниже 62 рублей впервые с 31 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 62 рублей впервые с 31 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11:21 по московскому времени евро терял 2,52%, снизившись до 61,99 рубля. Курс доллара при этом упал на 1,78%, до 58,34 рубля.

К 11:29 европейская валюта торговалась на отметке 62,04 рубля (-2,43%).

Ранее политолог, экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников сообщил, что до 80% личных сбережений следует хранить в рублях, 20% – в долларах, евро и швейцарских франках.

В свою очередь, ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин посоветовал россиянам не спешить сдавать наличную валюту.

По прогнозам эксперта, приток валюты на Мосбиржу может снизиться во втором полугодии 2022 года из-за сокращения физического объема российского экспорта, а также падения цен его реализации. В связи с этим он не считает выгодной продажу валюты на долгосрочную перспективу.

