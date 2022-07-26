Россия пока не будет открывать выдачу электронных виз иностранцам – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам в связи с недружественными действиями европейских стран, заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что в марте этого года страны Европы в одностороннем порядке частично приостановили действие соглашений об упрощении поездок, а также ужесточили порядок выдачи виз гражданам России.
По словам Волынкина, основными преградами для поездок иностранцев в Россию остаются транспортная логистика и стоимость билетов, а не проблемы с получением визы.
"Так что будем откровенны: даже с запуском электронной визы в ближайшее время вряд ли стоит ожидать кратного увеличения количества поездок иностранцев в Россию, в том числе в целях туризма", – подчеркнул он.
Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова рассказала, что подготовлен законопроект, который предусматривает, что в России будет три режима пребывания иностранных граждан – краткосрочное и долгосрочное пребывание, а также постоянное проживание.
До этого сообщалось, что в России планируют сократить общее число видов виз для иностранцев, предусмотрев четыре новые цели въезда. Казакова уточнила, что действующим российским законодательством предусмотрено 30 видов виз. Из них планируется оставить дипломатическую, служебную, транзитную и единую электронную визы, а также обыкновенные учебную и рабочую визы.
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