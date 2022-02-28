Иностранные журналисты при МИД РФ смогут работать в России без учета в реестре работников

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Иностранные журналисты, аккредитованные при российском МИД, смогут работать в стране без внесения в реестр трудовых мигрантов. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
Она добавила, что возможность осуществлять трудовую деятельность без внесения в реестр есть также у людей, осуществляющих монтажные работы, гастрольную, творческую, просветительскую и педагогическую деятельность.
Ранее сообщалось, что в России планируют сократить общее число видов виз для иностранцев, предусмотрев четыре новые цели въезда.
Как отмечала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, действующим российским законодательством предусмотрено 30 видов виз. Из них планируется оставить дипломатическую, служебную, транзитную и единую электронную визы, а также обыкновенные учебную и рабочую визы.
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