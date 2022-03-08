Долгосрочное пребывание иностранцев в России не будет ограничено конкретным сроком – МВД

Фото: Москва 24/Никита Симонов

МВД РФ подготовило проект закона, который предусматривает, что в России будет три режима пребывания иностранных граждан – краткосрочное и долгосрочное пребывание, а также постоянное проживание. Об этом сообщила ТАСС начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По ее словам, важным акцентом законопроекта является то, что срок предоставления права на долгосрочное пребывание иностранцев будет определяться его статусом. Например, для студента – период обучения, для работника – период осуществления трудовой деятельности, для участника госпрограммы – срок действия соответствующего статуса.

Казакова добавила, что законопроектом будет установлен ряд обязанностей для долгосрочно пребывающих иностранных граждан. В частности, он обязан ежегодно проходить медицинское освидетельствование, предоставлять в территориальный орган МВД России по месту постановки на миграционный учет копии медицинского полиса, в случае неисполнения данных обязанностей иностранный гражданин лишается права на долгосрочное пребывание.

Отмечается, что в настоящее время документ проходит согласительные процедуры межведомственного уровня.

Ранее сообщалось, что в России планируют сократить общее число видов виз для иностранцев, предусмотрев четыре новые цели въезда. Казакова уточнила, что действующим российским законодательством предусмотрено 30 видов виз. Из них планируется оставить дипломатическую, служебную, транзитную и единую электронную визы, а также обыкновенные учебную и рабочую визы.