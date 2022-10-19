Наследники бандеровцев засылают в РФ диверсионные группы – Путин

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Наследники бандеровцев в лице киевского режима создают бандитское подполье и засылают в Россию диверсионные группы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ.

"Как и их идейные предшественники – бандеровцы, пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы", – сказал президент.

По его словам, именно Киев организовал взрыв на Крымском мосту, им же были подготовлены теракты и в других субъектах РФ, однако их российские силовики пресекли.

Ранее Путин назвал героями России всех солдат и офицеров, павших смертью храбрых во время спецоперации на Украине. По его словам, народ всегда будет помнить героев Русской весны, погибших за свою культуру, веру и право говорить на родном языке в противостоянии с неонацистами.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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