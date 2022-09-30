Путин назвал героями российских военных, погибших во время спецоперации

Фото: Москва 24
Владимир Путин назвал героями России всех солдат и офицеров, павших смертью храбрых во время специальной военной операции, и почтил их память минутой молчания в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
"Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой, прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко, это десантник Нурмагомед Гаджимугамедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои великой России", – сказал Путин.
После этого президент РФ попросил присутствующих в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца почтить их память минутой молчания. Затем Путин продолжил речь, подчеркнув, что народ всегда будет помнить героев Русской весны, погибших за свою культуру, веру и право говорить на родном языке в противостоянии с неонацистами.
"Это воины Донбасса, мученики одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом, это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей", – сказал Путин.
По его словам, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сохранили любовь к России, пронеся ее через многие поколения. Путин отметил, что общая судьба и тысячелетняя история сыграли решающую роль в выборе миллионов жителей данных территорий.
"Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России, и это чувство никто не может в нас уничтожить", – заключил он.
С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.
В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Новые группы мобилизованных прибыли на полигоны Минобороны РФ
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