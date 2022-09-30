ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года – Песков

Фото: Агентство "Москва"

Донецкая и Луганская народные республики будут приняты в состав России в границах 2014 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что ранее Россия признала независимость республик именно в этих территориальных пределах. Также Песков подчеркнул, что территории ДНР, находящиеся под контролем Киева, предстоит освободить.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что церемония подписания четырех договоров о принятии в состав РФ новых субъектов пройдет в Кремле в пятницу, 30 сентября.

По его словам, в мероприятии примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!