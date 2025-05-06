ТАСС: автора "Архитектурных излишеств" Гнилорыбова задержали за неповиновение полиции

Фото: youtube.com/Архитектурные излишества

Сотрудники полиции задержали автора телеграм-канала "Архитектурные излишества" Павла Гниролыбова: причиной стал его отказ подчиниться требованиям стражей порядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении задержанного составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Документ о правонарушении поступил в Мещанский суд, говорится в сообщении.

В правоохранительных органах добавили, что теперь нарушителю грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Ранее сообщалось, что правоохранители доставили в отделение 27 человек, которые оказали сопротивление во время задержания их знакомого в подмосковном рабочем поселке Икша.

Инцидент произошел 23 февраля в одном из магазинов. Когда сотрудники полиции приехали на место происшествия, заметили уроженца Дагестана, находящегося в неадекватном состоянии и не выполнявшего их требования. В момент, когда нарушителя сажали в патрульную машину, его знакомые начали провоцировать конфликт с правоохранителями.

В результате на злоумышленника 1999 года рождения был составлен административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".