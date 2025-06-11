Экс-замминистра транспорта Токарев получил 8 лет лишения свободы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве приговорил бывшего заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева к 8 годам лишения свободы за крупную растрату. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Отбывать наказание экс-замминистра будет в колонии общего режима.

Кроме того, к аналогичному наказанию суд приговорил второго фигуранта дела, главу одной из компаний-подрядчиков Александра Иванова. Он был взят под стражу в зале суда.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено против Токарева еще в 2022 году. Затем дело переквалифицировали на статью 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

По данным следствия, он с 2016 по 2018 год на должности первого заместителя гендиректора ООО "СпецТрансСтрой" ради хищения в ообо крупном размере вовлек в преступную деятельность ряд лиц из руководства этого предприятия, а также ООО "Главстройинвест" и других аффилированных организаций.

Позже суд заключил Токарева под стражу, он также был освобожден от должности заместителя министра транспорта.