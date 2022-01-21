Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве

18:07 (обновлено 21.01.2022 19:27)
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Хорошевский суд Москвы заключил под стражу заместителя главы Минтранса Владимира Токарева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
"Удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде содержания под стражей... Токарев способствовал заключению договора на сумму 523 миллиона рублей", – заявила судья.
Токарев будет находиться под стражей до 18 марта. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
До этого следствие направило в суд ходатайство об аресте Токарева.
Ранее стало известно о возбуждении против Токарева уголовного дела. По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев занимал должность первого заместителя гендиректора ООО "СпецТрансСтрой". В то время подозреваемый ради хищения крупной суммы денег вовлек в противоправную деятельность некоторых людей из руководства компании ООО "Главстройинвест", а также других организаций.
19 января в кабинете и квартире Токарева прошли обыски. Ход расследования контролирует руководство следственного департамента МВД России.
В Минтрансе РФ сообщили, что знают о проведении проверки в отношении Токарева. Там добавили, что в полной мере оказывают содействие проверяющим органам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: