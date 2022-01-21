Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Хорошевский суд Москвы заключил под стражу заместителя главы Минтранса Владимира Токарева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде содержания под стражей... Токарев способствовал заключению договора на сумму 523 миллиона рублей", – заявила судья.

Токарев будет находиться под стражей до 18 марта. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

До этого следствие направило в суд ходатайство об аресте Токарева.

Ранее стало известно о возбуждении против Токарева уголовного дела. По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев занимал должность первого заместителя гендиректора ООО "СпецТрансСтрой". В то время подозреваемый ради хищения крупной суммы денег вовлек в противоправную деятельность некоторых людей из руководства компании ООО "Главстройинвест", а также других организаций.

19 января в кабинете и квартире Токарева прошли обыски. Ход расследования контролирует руководство следственного департамента МВД России.

В Минтрансе РФ сообщили, что знают о проведении проверки в отношении Токарева. Там добавили, что в полной мере оказывают содействие проверяющим органам.