Начальника больницы "Матросской Тишины" обвинили во взятках за диагнозы

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Начальнику медучреждения следственного изолятора "Матросская Тишина" предъявили обвинение в получении взяток за ложные диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"Расследуется уголовное дело в отношении начальника филиала "Больница" ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений… получение взятки за незаконные действия и превышение должностных полномочий", – заявила Иванова, слова которой приводит РИА новости.

По информации СК, с 2020 по 2021 год обвиняемый получил от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты незаконные решения о наличии тяжелых болезней. Ложные диагнозы являлись основанием для освобождения от наказания и содержания под стражей.

Иванова уточнила, что предварительно удалось установить восемь лиц, которые были освобождены из-под стражи по итогам ложных диагнозов. Представители СК будут добиваться ареста главврача больницы СИЗО "Матросская Тишина".

"Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила Иванова.

Ранее сообщалось, что главный врач столичного следственного изолятора "Матросская Тишина" Александр Кравченко задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Отмечалось, что Кравченко находится в одном из столичных изоляторов временного содержания. Других подробностей о его задержании и уголовном деле на тот момент известно не было.