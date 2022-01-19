Главврач "Матросской Тишины" задержан по делу о крупной взятке – СМИ

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Главный врач столичного следственного изолятора "Матросская Тишина" Александр Кравченко задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Кравченко подозревают в преступлении, связанном с взяткой в крупном размере", – заявил источник.

По его словам, в настоящее время Кравченко находится в одном из столичных изоляторов временного содержания. Других подробностей о его задержании и уголовном деле не приводится.

Ранее суд в Москве арестовал начальника радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майора Андрея Кобана по уголовному делу о получении взятки в размере 5 миллионов рублей. В суде пояснили, что Кобан был задержан и арестован еще в ноябре 2021 года, однако общественность узнала о следствии только в январе 2022 года.