Главврач "Матросской Тишины" задержан по делу о крупной взятке – СМИ

15:48
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Главный врач столичного следственного изолятора "Матросская Тишина" Александр Кравченко задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Кравченко подозревают в преступлении, связанном с взяткой в крупном размере", – заявил источник.
По его словам, в настоящее время Кравченко находится в одном из столичных изоляторов временного содержания. Других подробностей о его задержании и уголовном деле не приводится.
Ранее суд в Москве арестовал начальника радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майора Андрея Кобана по уголовному делу о получении взятки в размере 5 миллионов рублей. В суде пояснили, что Кобан был задержан и арестован еще в ноябре 2021 года, однако общественность узнала о следствии только в январе 2022 года.
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