Замглавы администрации Тамбовской области подозревается в участии в хищении 25 млн рублей

19:24
Фото: мвд.рф
Замглавы администрации Тамбовской области Владимира Громова подозревают в покровительстве хищения свыше 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
В 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями региона на поставку товаров для материально-технического оснащения дошкольных учреждений в рамках нацпроекта "Демография". Стоимость контракта составляла 25 миллионов рублей.
"Значительная часть указанных договоров по настоящее время не исполнена, товары не поставлены, однако оплачены в полном объеме. При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена возможная причастность к вышеуказанной противоправной деятельности руководителей дошкольных учреждений и коммерческой организации, общее покровительство которой осуществлял заместитель главы администрации Тамбовской области", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего в отношении Громова возбудили уголовные дела по части 2 статьи 285 и части 2 статьи 286 Уголовного кодекса России.
Замглавы администрации был задержан.
Ранее сообщалось, что суд Томска приговорил мэра города Ивана Кляйна к двум годам лишения свободы. Кляйна осудили по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Отбывать наказание мэр Томска будет в колонии общего режима. Кляйну также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и запретили в течение трех лет работать на государственной службе и в местном самоуправлении.
В Госдуме предложили премировать россиян, сообщающих о взятках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: