Замглавы администрации Тамбовской области подозревается в участии в хищении 25 млн рублей

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Замглавы администрации Тамбовской области Владимира Громова подозревают в покровительстве хищения свыше 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

В 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями региона на поставку товаров для материально-технического оснащения дошкольных учреждений в рамках нацпроекта "Демография". Стоимость контракта составляла 25 миллионов рублей.

"Значительная часть указанных договоров по настоящее время не исполнена, товары не поставлены, однако оплачены в полном объеме. При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена возможная причастность к вышеуказанной противоправной деятельности руководителей дошкольных учреждений и коммерческой организации, общее покровительство которой осуществлял заместитель главы администрации Тамбовской области", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего в отношении Громова возбудили уголовные дела по части 2 статьи 285 и части 2 статьи 286 Уголовного кодекса России.

Замглавы администрации был задержан.

Ранее сообщалось, что суд Томска приговорил мэра города Ивана Кляйна к двум годам лишения свободы. Кляйна осудили по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Отбывать наказание мэр Томска будет в колонии общего режима. Кляйну также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и запретили в течение трех лет работать на государственной службе и в местном самоуправлении.

