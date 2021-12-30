Мэра Томска Кляйна приговорили к двум годам колонии

Фото: ТАСС/Данила Шостак
Советский районный суд Томска приговорил мэра города Ивана Кляйна к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.
Кляйна осудили по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.
Отбывать наказание мэр Томска будет в колонии общего режима. Кляйну также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и запретили в течение трех лет работать на государственной службе и в местном самоуправлении.
Кляйна задержали 13 ноября 2020 года за превышение полномочий. В отношении него завели уголовное дело.
По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах "Томского пива", основным акционером которого является.
Мэра Томска отстранили от должности после уголовного дела