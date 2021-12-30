Суд установил вину мэра Томска в превышении должностных полномочий

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Советский районный суд Томска установил вину мэра города Ивана Кляйна в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве, сообщает ТАСС.

В суде заявили, что Кляйн, являясь главой органа местного самоуправления, два раза злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года за превышение полномочий. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах "Томского пива", основным акционером которого является.

Кляйну предъявили обвинение. Чиновник вину не признал.