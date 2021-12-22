Задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края – СМИ

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полиция задержала вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова. Об этом в среду утром, 22 декабря, со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает ТАСС.
"Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания", – говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, задержание связано с уголовным делом экс-советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера, задержанного в 2019 году по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации Игарки.
Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.
Ранее сообщалось, что экс-председателю думы Чукотки Александру Маслову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Общий ущерб бюджету от его действий составил 8,9 миллиона рублей.
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