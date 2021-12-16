Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на встрече с избирателями в Москве

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Депутата Мосгордумы фракции "Яблоко" Сергея Митрохина задержали на встрече с избирателями в столичном районе Хамовники. Об этом он рассказал ТАСС.

"Мне сообщили, что я якобы нарушал общественный порядок", – сказал Митрохин.

Полицейские составили в отношении парламентария протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Ранее сообщалось, что полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. По предварительным данным, причиной задержания стало правонарушение, которое он совершил два месяца назад.

