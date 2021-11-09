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Происшествия

13:21

Полицейские задержали депутата Саратовской облдумы от КПРФ

происшествия

Фото: ТАСС/Денис Тырин

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом политик рассказал ТАСС.

По предварительным данным, причиной задержания стало правонарушение, которое он совершил два месяца назад.

"Меня задержали около здания Саратовской областной думы несколько сотрудников полиции", – сказал Бондаренко.

На данный момент комментариев от сотрудников полиции по задержанию Бондаренко нет.

Ранее в Саратовской области задержали депутата Госдумы Валерия Рашкина. Его подозревают в незаконной охоте на лося.

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