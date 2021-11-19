Подозреваемый в растлении ребенка депутат Заксобрания Приморья заключен под стражу

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Депутата Законодательного собрания Приморья от партии КПРФ Артема Самсонова, которого подозревают в растлении ребенка, отправили под арест. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК, пишет ТАСС.

"Суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила пресс-секретарь ведомства Аврора Римская.

Как уточнила Римская, суд принял такое решение после ходатайства следователя.

По данным следствия, Самсонов на базе отдыха во Владивостоке демонстрировал предмет интимного характера 11-летнему мальчику и рассказывал о его предназначении.

Позднее депутата задержали. Ему предъявили обвинение по статье 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста").

Самсонов вину не признал. Депутат считает, что его оклеветали. Как рассказала адвокат обвиняемого Наталья Касилова, ее подзащитный объявил голодовку.