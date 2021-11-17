"От властей ждут разговоров, а не дел": новый мэр Краснодара оговорился в ходе назначения

Фото: instagram.com/andrey.a.alekseenko
Избранный на пост мэра Краснодара Андрей Алексеенко в ходе процедуры своего назначения на должность оговорился. Об этом сообщает РИА Новости.
"От нас ждут разговоров, а не конкретных дел", – сказал Алексеенко, представляя свою программу на заседании городской думы.
Позже в администрации Краснодара пояснили, что градоначальник просто оговорился. Однако над репликой уже начали шутить городские паблики.
Андрей Алексеенко – бывший вице-губернатор Краснодарского края. До сегодняшнего назначения он был исполняющим обязанности главы краевой столицы.
Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов покинул пост в конце сентября, получив депутатское кресло в Госдуме. В среду, 17 ноября, гордума кубанской столицы подвела итоги конкурса на должность главы. За Алексеенко проголосовали 40 депутатов из присутствующих 46.
Ранее депутаты Народного собрания Дагестана избрали на пост главы республики Сергея Меликова, который с октября 2020 года являлся временно исполняющим обязанности главы региона. За него отдали голоса 82 из 90 депутатов местного парламента.
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