Байден перепутал цифры и "раздал" американцам миллионы долларов

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления, заявив, что в некоторых штатах в качестве поощрения за прививку от коронавируса выдают по 100 тысяч долларов. Расшифровка речи Байдена опубликована на сайте Белого дома.

"Есть места, где поощрения за прививку достигают 100 тысяч... 100 тысяч? <...> Это было бы слишком хорошо. Я бы тогда сам вакцинировался раза три", – пошутил президент над собственной оговоркой.

Байден отметил, что даже вознаграждения в размере 100 долларов способствуют увеличению темпов вакцинации в стране. Также он назвал новую волну коронавируса в США трагедией, которой можно было бы избежать благодаря вакцинации.

В Соединенных Штатах на текущей неделе зафиксировали рекордный за последние пять месяцев уровень заболеваемости коронавирусом.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи связал скачок заболеваемости COVID-19 с массовым отказом населения от вакцинации. Он также заявил, что отказавшиеся от прививки люди являются наиболее уязвимой группой, поскольку привитые граждане защищены от тяжелого течения болезни.