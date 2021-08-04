Байден перепутал цифры и "раздал" американцам миллионы долларов

16:39
Фото: AP Photo/Susan Walsh
Президент США Джо Байден оговорился во время выступления, заявив, что в некоторых штатах в качестве поощрения за прививку от коронавируса выдают по 100 тысяч долларов. Расшифровка речи Байдена опубликована на сайте Белого дома.
"Есть места, где поощрения за прививку достигают 100 тысяч... 100 тысяч? <...> Это было бы слишком хорошо. Я бы тогда сам вакцинировался раза три", – пошутил президент над собственной оговоркой.
Байден отметил, что даже вознаграждения в размере 100 долларов способствуют увеличению темпов вакцинации в стране. Также он назвал новую волну коронавируса в США трагедией, которой можно было бы избежать благодаря вакцинации.
В Соединенных Штатах на текущей неделе зафиксировали рекордный за последние пять месяцев уровень заболеваемости коронавирусом.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи связал скачок заболеваемости COVID-19 с массовым отказом населения от вакцинации. Он также заявил, что отказавшиеся от прививки люди являются наиболее уязвимой группой, поскольку привитые граждане защищены от тяжелого течения болезни.
В США зафиксировали рекордный за последние 5 месяцев уровень заболеваемости COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: