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В мире

00:23

Байден назвал рост случаев коронавируса в США трагедией

за рубежом

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Рост случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах является "трагедией, которую можно было предотвратить", заявил американский лидер Джо Байден, выступая в Белом доме. По его словам, сейчас в США "пандемия непривитых".

"Эксперты говорят нам, что это трагедия, которую можно было предотвратить, и что ситуация станет хуже, прежде чем улучшится", – приводит его слова РИА Новости.

Президент США также заявил, что в штатах, где низкий уровень вакцинации, случаев заражения в 10–20 раз больше. При этом число тех, кто поставил прививку против коронавируса за последнюю неделю выросло на 55%.

В Соединенных Штатах на текущей неделе зафиксировали рекордный за последние пять месяцев уровень заболеваемости коронавирусом. Семидневный средний показатель превысил 85 тысяч случаев в день.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи связывает скачок заболеваемости COVID-19 с массовым отказом населения от вакцинации. Он также заявил, что отказавшиеся от прививки люди являются наиболее уязвимой группой, поскольку привитые граждане защищены от тяжелого течения болезни.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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