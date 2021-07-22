Байден заявил, что пандемия COVID-19 переключилась на непривитых американцев

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Фото: depositphotos/SYCprod
Пандемия COVID-19 переключилась на тех, кто не сделал прививку, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе общения с гражданами. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам американского лидера, 9 950 человек среди 10 000 недавно умерших от коронавируса в Штатах не были вакцинированы.
"Все просто: у нас пандемия среди тех, кто не вакцинирован, вот так просто", – сказал он.
Помимо этого, Байден заявил, что уже к началу учебного года в Соединенных Штатах могут одобрить использование вакцин для детей младше 12 лет.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти пригрозили КНР изоляцией, если руководство страны откажется от международного расследования причин пандемии коронавируса.
Как рассказал Салливан, Байден провел с представителями некоторых стран консультации на тему международного расследования причин пандемии. Таким образом, осуществлялась дипломатическая подготовка для давления на Китай, пояснил политик.
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